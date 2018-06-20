В Выборге отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Выразить искреннюю благодарность и признательность ветеранам пришли глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, заместитель главы районной администрации Евгений Шестаков, руководитель общественной приемной депутата МО "Город Выборг" по округу №7 Игорь Демкин, председатель совета ветеранов Выборгского района Федор Остапчук и другие.

В четверг, 11 апреля, весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Сегодня в Выборге состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате.

Выразить искреннюю благодарность и признательность ветеранам пришли глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, заместитель главы районной администрации Евгений Шестаков, руководитель общественной приемной депутата МО "Город Выборг" по округу №7 Игорь Демкин, председатель совета ветеранов Выборгского района Федор Остапчук и другие.

Ваш жизненный подвиг служит нам нравственным уроком. Мы чтим память погибших и преклоняемся перед мужеством, силой духа и верой всех, кто прошел через нечеловеческие испытания. Наш долг – помнить об этих страшных страницах истории и никогда не допустить их повторения. Низкий вам поклон и долгих лет жизни! сказал глава муниципального образования Дмитрий Никулин

Мероприятие продолжилось праздничным концертом с участием творческих коллективов Выборгского района.

Напомним, 26 лет назад была образована районная общественная организация "Отделение бывших малолетних узников фашистских концлагерей г. Выборга и района". На сегодняшний день - это секция малолетних узников фашистских концлагерей при совете ветеранов Выборгского района. Руководитель секции – Николай Григорьев. Основные направления деятельности: социальная защита ветеранов, оказание помощи нуждающимся, поддержка одиноких людей, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Отметим, на сегодняшний день в Выборгском районе проживает 287 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО