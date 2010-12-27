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В Выборге около магазина "Искрасофт" появилось временное асфальтовое покрытие
Сегодня, 16:51
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KaterinaKono13

В Выборге около магазина "Искрасофт" появилось временное асфальтовое покрытие

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Чтобы не мешать автомобилистам, работу над созданием покрытия бригада дорожников осуществляла в ночное время.

В городе Выборге Ленинградской области около магазина "Искрасофт" создали временное асфальтовое покрытие дороги. Чтобы не мешать автомобилистам, работу над созданием покрытия бригада дорожников осуществляла в ночное время, сообщает районная администрация.



Отметим, что участок дороги у магазина "Искрасофт" залатали с помощью холодного асфальта. Данное покрытие, по словам подрядчика, будет способствовать быстрому и беспрепятственному движению транспорта. 

Данное покрытие является временным. В середине апреля возобновят свою работу асфальтовые заводы, и мы сможем выполнить ремонт перекрестка горячим долговременным покрытием.

сообщил директор ООО "РАСЭМ" Денис Зубенко

Источник: пресс-служба района 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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