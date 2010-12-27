В Выборге около магазина "Искрасофт" появилось временное асфальтовое покрытие

В городе Выборге Ленинградской области около магазина "Искрасофт" создали временное асфальтовое покрытие дороги. Чтобы не мешать автомобилистам, работу над созданием покрытия бригада дорожников осуществляла в ночное время, сообщает районная администрация.
Отметим, что участок дороги у магазина "Искрасофт" залатали с помощью холодного асфальта. Данное покрытие, по словам подрядчика, будет способствовать быстрому и беспрепятственному движению транспорта.
Данное покрытие является временным. В середине апреля возобновят свою работу асфальтовые заводы, и мы сможем выполнить ремонт перекрестка горячим долговременным покрытием.
сообщил директор ООО "РАСЭМ" Денис Зубенко
Источник: пресс-служба района
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