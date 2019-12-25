В Выборге обсудят последние новости и матчасть налогооблажения

2 декабря администрация МО "Выборгский район" и ИФНС России по Выборгскому району проведут совместную онлайн-конференцию по вопросам перехода с ЕНВД на другие системы налогообложения, а также изменениям налогового законодательства в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации через официальный сайт.

В ходе мероприятия, которое пройдет на платформе Zoom, можно будет задать вопросы в чате и получить ответы. Начало в 11.00. Желающим стать участниками видеоконференции необходимо пройти предварительную регистрацию (clck.ru/SBU5H), после которой им будет отправлена ссылка для входа.

Для тех, кто планирует очное участие в мероприятии, которое состоится в здании администрации (г. Выборг, ул. Советская, 12, каб. №30), необходимо записаться по тел.: 2-77-94.