Редакция Piter.TV узнала подробности у директора Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлии Крипатовой.

Накануне в Выборге нашли архив Свирского концлагеря для политзаключенных, который располагался на территории Ленинградской области и до недавнего времени считался полностью уничтоженным.

Ранее удавалось найти только косвенные свидетельства его существования: снимки с подписями, название Свирлаг в личных делах заключенных. Историки располагали лишь скудными данными о дате его открытия – 17 сентября 1931 года. Сведений о том, когда он был закрыт, не было. В найденных документах много неизвестных до сих пор сведений.