Накануне в Выборге нашли архив Свирского концлагеря для политзаключенных, который располагался на территории Ленинградской области и до недавнего времени считался полностью уничтоженным.
Ранее удавалось найти только косвенные свидетельства его существования: снимки с подписями, название Свирлаг в личных делах заключенных. Историки располагали лишь скудными данными о дате его открытия – 17 сентября 1931 года. Сведений о том, когда он был закрыт, не было. В найденных документах много неизвестных до сих пор сведений.
Документы у нас хранятся уже давно, они были переданы в 1960-е годы. В Выборгском архиве имеется 70 единиц хранения о Свирьстрое (Свирьлаге). Дела разные с 1933 по 1936гг. В них содержится информация об основной деятельности колонии, ее снабжении, о том, как шли работы, различные списки, письма, сведения о тех, кто пытался бежать, доносы. Документы Свирскго лагелявстречаются еще в одном фонде. К нам они пришли из Государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области (ГАОРСС ЛО), так как в 60-е годы наш архив был его филиалом. Фонд уже был передан рассекреченными. Состояние документов хорошее, но много рукописного текста.
рассказала Piter.TV директор Ленинградского областного государственного архива в городе Выборге Юлия Крипатова.
Обсуждение ( 0 )