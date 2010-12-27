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В Выборге на Московском проспекте ограничили движение на месяц
Сегодня, 22:46
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KaterinaKono13

В Выборге на Московском проспекте ограничили движение на месяц

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Данные ограничения, носящие временный характер, окажут влияние на график и маршруты рейсовых автобусов.

В городе Выборге Ленобласти дорожные службы сообщили о том, что в ближайший месяц движение на Московском проспекте для транспорта будет ограничено. Об этом информирует сетевое издание "Gazeta.SPb".

Автомобилям нельзя будет проезжать и останавливаться на участке Московского проспекта от Садовой улицы до Крепостной в городе Выборг Ленинградской области. Дело в том, что там будут ремонтировать канализацию. На это понадобиться как минимум один месяц. Уточняется, что для транспорта Московский проспект закроют в ночь с 22 на 23 марта.

Отметим, что данные ограничения, носящие временный характер, окажут влияние на график и маршруты рейсовых автобусов.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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