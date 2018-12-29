В Выборге и районе активно развиваются научно-технические и инновационные проекты

В Выборге и районе определены основные направления развития, в особенности значительные позиции занимают поддержка и развитие инновационных проектов. Об этом сообщает пресс-служба района.
Внедрение инноваций на территории города и района дает нам возможность идти в ногу со временем и определять новые векторы развития муниципального образования.
Дмитрий Никулин, глава района
В 2019 году в районе возник первый в 47 регионе Центр молодежного инновационного творчества "ФабЛаб". Благодаря которому у студентов и учеников школ Выборга появилась возможность научиться проектировать научно-технические и инновационные проекты, а также овладеть навыками цифрового производства.
В этом году администрация продолжит работу по внедрению инноваций в городское и сельское хозяйство. Уверен, тем самым, мы сможем создать более современные и комфортные условия для жителей города и района.
Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район"
Как поделился губернатор Ленобласти, в регионе имеются все возможности для развития инновационных технологий.
Мы уже приступили к внедрению ряда инновационных проектов цифровой экономики. Это цифровизация государственных услуг, проекты создания "умных городов" в Сосновом Бору и Гатчине, открытие дата-центра в Киришах.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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