В Выборге и районе активно развиваются научно-технические и инновационные проекты

В 2019 году в районе возник первый в 47 регионе Центр молодежного инновационного творчества "ФабЛаб".

В Выборге и районе определены основные направления развития, в особенности значительные позиции занимают поддержка и развитие инновационных проектов. Об этом сообщает пресс-служба района.

Внедрение инноваций на территории города и района дает нам возможность идти в ногу со временем и определять новые векторы развития муниципального образования. Дмитрий Никулин, глава района

В 2019 году в районе возник первый в 47 регионе Центр молодежного инновационного творчества "ФабЛаб". Благодаря которому у студентов и учеников школ Выборга появилась возможность научиться проектировать научно-технические и инновационные проекты, а также овладеть навыками цифрового производства.

В этом году администрация продолжит работу по внедрению инноваций в городское и сельское хозяйство. Уверен, тем самым, мы сможем создать более современные и комфортные условия для жителей города и района. Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район"

Как поделился губернатор Ленобласти, в регионе имеются все возможности для развития инновационных технологий.

Мы уже приступили к внедрению ряда инновационных проектов цифровой экономики. Это цифровизация государственных услуг, проекты создания "умных городов" в Сосновом Бору и Гатчине, открытие дата-центра в Киришах. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО