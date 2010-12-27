В Выборге дедушка ранил внука ножом во время ссоры

Молодой человек в настоящее время пребывает в больнице.

Во время ссоры с внуком дедушка из Выборга схватился за нож и порезал им молодого человека. Об этом сообщают в сетевом издании "Маяк".

Инцидент произошёл ночью 26 февраля в квартире дома по Ленинградскому шоссе. 65-летний мужчина поссорился со своим внуком и, как сообщает издание, ударил его ножом живот. 20-летний молодой человек был госпитализирован.

В настоящее время правоохранительные службы Выборга проводят проверку по данному факту. Также решается вопрос о том, возбуждать ли уголовное дело.

Источник: сетевое издание "Маяк"