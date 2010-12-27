В этом году в Выборге благоустроят 18 дворовых территорий по заявкам жителей и депутатов

Выборг – город, в котором высокими темпами строят современные дворовые территории. За последние 2 года обустроено 32 двора. В этом году запланировано сделать еще 18.

Благоустройство дворовых территорий в Выборге идет в рамках 3 программ, которые формируются по заявкам жителей: национального проекта "Комфортная среда", областного закона об инициативных комиссиях в административных центрах и муниципальной программы благоустройства.

Администрация Выборгского района сообщает, что в 2017 году была проведена инвентаризация дворовых территорий и детских площадок. Было установлено количество дворов, нуждается в переоборудовании.

Если еще 2 года назад городская администрация сама решала, где поставить детскую площадку, где залатать ямы во дворе, а людям оставалось только ждать и возмущаться, что очередь не дошла до них вновь, то теперь очень многое зависит от них самих. Именно от их коллективного решения зависит, что сделают во дворе: парковку для автомобилей или газоны под окнами, детскую площадку или зону отдыха.

Выбор не легкий, потому что интересы у всех разные. Одним хочется парковку во весь двор, другим - сад и зону отдыха, третьим мешает скрип спортивных уличных тренажеров ишум на детской площадке. Но чтобы подать заявку, нужно прийти к единому мнению.

Чтобы упростить для жителей подготовку организационных мероприятий, в этом году депутаты, по итогам встреч с жителями, также составили список заявок. Также они выразили пожелание участвовать в контроле строительных работ по благоустройству дворовых территорий и приемке.

Как сообщает комитет по городскому хозяйству, в этом году поступило много заявок на благоустройство дворов. Они отбирались по актуальности и критериям, подтверждающим трудовое участие граждан в благоустройстве дворов.

На одном из очередных собраний совета депутатов города Выборга председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин рассказал о принятых решения.

По заявкам, поступившим от жителей и депутатов, был разработан перечень объектов. Сформированы проекты. В настоящее время уже начались работы на ул. Харитонова, 84; ул. Сухова, 10, Приморском шоссе, 18; Ленинградском шоссе, 53. Кроме того, в списке: Приморское шоссе, 30; ул. Макарова, 7; ул. Красноармейская, 11; пр. Победы, 33; ул. Офицерская, 10 и 12, ул. Спортивная, 10; ул. Макарова, 2 и 4 ул. Гагарина, 18 и 20, ул. Рубежная, 32; ул. Спортивная, 7; ул. Приморская, 22-22а; ул. 2-я Южная, 2".



Анна Литик

