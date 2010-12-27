В Веселом поселке полиция нашла хулигана с автоматом Калашникова

Мужчина устроил стрельбу на улице в Невском районе города.

В Веселом поселке полиция задержала местного жителя, угрожавшего автоматом Калашникова петербуржцам. Мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. ОБ инциденте сообщили свидетели событий. По их сведениям, злоумышленник начал пальбу вечером 5 августа около 11 дома корпус 1 по улице Дыбенко. После нарушения общественного спокойствия преступнику удалось убежать.

На розыск мужчины был направлен патруль правоохранительных органов. Сотрудникам закона удалось обнаружить и обезвредить стрелка. Личность петербуржца установлена. С собой у него находились патроны и атвомат. В отношении 32-летнего хулигана возбуждено уголовное дело. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.

Фото: Piter.tv