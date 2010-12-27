В Веселом Поселке приезжая выпала из окна

Из окна гостиницы в Невском районе выпала гражданка Узбекистана. В полицию доставили земляка пострадавшей, который находился с ним в номере.

Вечером 4 августа от дома 54 по проспекту Большевиков, где располагается гостиница "Белые ночи", врачи скорой помощи забрали 25-летнюю женщину. Гражданка Узбекистана выпала из окна дома на третьем этаже.

Женщину доставили в Александровскую больницу с многочисленными переломами и травмами позвоночника, в тяжелом состоянии.

Также в полицию доставили ее 60-летнего земляка, находившегося с ней в номере. Известно, что рано утром компания азиатов из 4 или 5 человек сняла номер в указанной гостинице. Комната была снята на имя 25-летнего гражданина Узбекистана, имеющего временную регистрацию в Петербурге.

Проводится проверка.