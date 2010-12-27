В Веселом Поселке подростки переборщили с водкой

Одного из них госпитализировали, второй поборол "зеленого змея" самостоятельно.

Два приятеля-подростка в Невском районе переборщили с водкой. Об этом пишет "Конкретно.ру".

В субботу, 25 августа 14-летнего мальчика привезли в Детскую больницу №5 имени Филатова с тяжелым отравлением этанолом. Сотрудники скорой помощи забрали подростка из парадной дома 6/1 по Союзному проспекту. Как рассказал 46-летний местный житель, в его квартиру позвонили. Когда петербуржец открыл дверь, он увидел двух мальчиков: один лежал на полу, второй покачивался. Подросток попросил вызвать другу "скорую помощь", пояснив, что с приятелем выпили по 1 литру водки. После чего подросток убежал.

Известно, что пострадавший проживает в полной многодетной семье.