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В "Велес" поступила травмированная косуля, которая сама вышла к людям
Сегодня, 7:46
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lesjasap
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В "Велес" поступила травмированная косуля, которая сама вышла к людям

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Животное нуждалось в помощи.

В реабилитационный центр диких животных "Велес"  поступила травмированная косуля. У нового питомца оказалась повреждена одна из конечностей. Пострадавшую доставили в отделение, располагающееся во Всеволожском районе Ленинградской области из Приозерского района. Как отмечают очевидцы, животное самостоятельно вышло за помощью к людям.

Очередной пациент, маленькая косулька приехала в "Велес" с шиной на ножке и очень серьезной травмой ноги, всё это запущено, с опарышами

рассказывают специалисты центра о ситуации

В настоящее время косуля получает необходимый уход. Активисты стараются сделать все для выздоровления лестного создания.

Фото:Вконтакте/Велес

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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