В Василеостровском районе Петербурга появилась новая аллея

В Санкт-Петербурга посадили новую аллею, где будут расти яблони и липы.

21 октября в Василеостровском районе Санкт-Петербурга создали новую аллею. В процессе посадки саженцев принмиали участие вице-губернатор Александр Говорунов и глава Василеостровского района Юлия Киселева. Напомним, что сегодня в в Северной столице проходит общегородской День благоустройства.

В районе Морской набережной, где раньше находился пустырь, теперь будет красоваться еще одна аллея Петербурга. Школьниками было высажено около двадцати саженцев декоративных яблонь и лип.

Александр Говорунов напомним ученикам гимназии, что Санкт-Петербурге - один из самых красивых и чистых городов, о котором необходимо заботиться сообща.

Фото: gov.spb.ru / Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга