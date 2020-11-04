В Вашингтоне четыре человека получили ножевые ранения

Нападение случилось у Белого дома.

В Вашингтоне четыре человека пострадали в результате нападения с ножом недалеко от Белого дома. Об этом сообщает телеканал NBC.

Местные СМИ сообщили, что пострадавшими оказались члены ультраправой группировки Proud Boys. По их данным, один из пострадавших является главой организации.

Полиция ведет поиск преступников. В нападении подозревают двух темнокожих мужчин и темнокожую женщину.

В данный момент в США ведется подсчет голосов по итогам голосования по выбору президента страны.

Видео: Metro.UK