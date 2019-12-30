В Тюменской области автобус с 35 пассажирами попал в ДТП

По факту происшествия проводится проверка.

В понедельник, 6 января, в Тобольском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Инцидент случился на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. На дороге столкнулись автобус и грузовик. В общественном транспорте находилось 35 человек, в том числе пять детей.

По предварительной информации погибли водитель и пассажир грузовика, в автобусе пострадало не менее пяти человек. По факту происшествия проводится проверка.