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В Тюменской области автобус с 35 пассажирами попал в ДТП

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По факту происшествия проводится проверка. 

В понедельник, 6 января, в Тобольском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Инцидент случился на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. На дороге столкнулись автобус и грузовик. В общественном транспорте находилось 35 человек, в том числе пять детей.

По предварительной информации погибли водитель и пассажир грузовика, в автобусе пострадало не менее пяти человек. По факту происшествия проводится проверка. 

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Категории: Тема дня,

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