В Тосно алкоголик зарезал бывшую возлюбленную

Соседи рассказали, что ранее женшина приняла решение уйти от сожителя.

В Тосно мужчина убил бывшую возлюбленную. Ревнивец не поддержал решение будущей жертвы о необходимом расставании. В настоящее время в ситуации разбирается Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Ленинградской области.

Инцидент произошел в квартире на проспекте Ленина. В помещении полиция обнаружила мертвую хозяйку. Погибшей было 42 года. По данному преступлению задержан экс-любовник, 51-летний запойный алкоголик. Ему предъявят обвинение по уголовному делу.

Как отмечают местные жители, к конфликту могло привести решение женщины уйти от пьяницы. В прошлом году она активно пыталась вывести его из запоя, но после отказалась от идеи. По сведениям соседей, недовольный преступник, уже в состоянии алкогольного опьянения навестил бывшую пассию и устроил скандал.В ходе ссоры он несколько раз ударил женщину ножом. Пострадавшая успела вызвать медиков скорой помощи, но приезда бригады уже не дождалась.

Фото: Piter.tv