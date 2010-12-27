В Тосненском районе подростки избили и ограбили двух петербуржцев

Школьников задержали. Часть похищенных средств удалось вернуть.

Вчера, четвертого июня, поздно вечером, к сотрудникам правоохранительных органов поступило обращение от двух жителей Санкт-Петербурга, с заявлением о том, что их избили, после чего ограбили подростки. Инцидент произошел в Тосненском районе Ленобласти.

По словам источника, на пострадавших напала группа несовершеннолетних, где двое учатся в школах, а двое нигде не обучаются и не имеют работы. Злоумышленники избили руками пострадавших и похитили у них денежные средства в общем размере 45 тысяч рублей, а также мобильный телефон Honor у одного из мужчин.

После проведения следствия, школьников задержали. Часть похищенных средств удалось вернуть. В настоящее время проходит процедура о возбуждении уголовного дела.