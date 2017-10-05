В Тольятти мужчина "разрезал" двойную сплошную полосу на дороге топором

В Тольятти мужчина объявил войну дорожной разметке.

На YouTube-аккаунте житель Тольятти выложил видео, на котором заснял неизвестного мужчину, пытающегося разрубить разделительную полосу на дороге. Причины такого поведения остаются неизвестны.

Пользователи социальных сетей смогли увидеть запись 4 октября. На видео мужчина средних лет целеустремленно бьет топором по двойной сплошной линии. Он спокойно сидит по центру дороги и занимается делом. Дорожному движению его действия не мешают. Отметим, что житель города основательно подготовился к работе: на нем надеты защитные очки, чтобы не повредить глаза осколками.

Видео: YouTube/Валерий Синегуб