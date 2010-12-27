  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Тихвинском районе произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок
Сегодня, 12:24
140
KaterinaKono13

В Тихвинском районе произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок

0 0

Жертвами аварии стали по меньшей мере 6 человек, двое из которых дети.

Вчера, двадцать третьего июня, в Тихвинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. Жертвами аварии стали по меньшей мере 6 человек, двое из которых дети. Пассажирка одной из иномарок скончалась на месте от полученных травм.

ДТП произошло поздно вечером, двадцать третьего июня, примерно в половину одиннадцатого. Участниками аварии стали две иномарки "KiaCeed" и "RenoDuster". Известно, что водитель за рулем первого авто отказался уступать дорогу водителю второго, из-за чего и случилась авария. 

В результате ДТП на трассе "Вологда – Новая Ладога" погибла пассажирка "Reno". По предварительной информации, ей было около 50 лет. Водитель "Reno", а также трое пассажиров, среди которых дети в возрасте 6 и 14 лет получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Мужчина, находившийся за рулем "Kia", вместе с пассажиркой получили травмы средней степени тяжести.

В настоящее время по факту аварии проходит проверка. Правоохранители устанавливают все возможные причины произошедшего. 

Теги: дтп, дтп в ленобласти, новости ленобласти, тихвин
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии