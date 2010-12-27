В Тихвине подросток зарубил топором совратившего его педофила

В Ленинградской области полицейские, искавшие убийцу мужчины, вышли на подростка.

4 декабря в Тихвинском районе Ленобласти сотрудники уголовного розыска задержали 15-летнего юношу. Подростка подозревают в убийстве местного жителя, которого объявила 21 ноября в розыск мать, сообщает 47news.

Тело двухметрового мужчины было закопано. На теле были следы от топора. Оперативники провели обыск в квартире 38-летнего погибшего и, заглянув в компьютер, обнаружили фотографии несовершеннолетних. Это и направило их на верный след.

По предварительной версии у мужчины с подростком была сексуальная связь. Подозреваемый школьник путано поясняет, что мужчина, работающий предположительно в "Ростелекоме", странно себя вел и вызвал этим воспоминания о неких обидах. Убийство произошло в доме у бабушки, а потом мальчик закопал тело.

Убитый не был ранее судим. Про юношу известно, что он любит лошадей и "ВКонтакте" указано в статусе - "Ищу девушку".