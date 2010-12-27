В Таврическом саду гниют трупы чаек и уток

Ситуацией с гибелью птиц займутся власти города.

Местные жители сообщили через социальные сети о гибели уток в пруду Таврического сада. По информации от петербуржцев, на данный момент водоем в Центральном районе находится не в лучшем виде: на него слетаются птицы, которые имеют болезненный вид. Трупы чаек и уток продолжают находиться в водорослях. Некоторые тушки уже начали разлагаться. Воды в пруду практически не видно из-за обильного цветения тины, а само пространство приобрело зеленый цвет.

Активисты города обратились за помощью к чиновникам из Комитета по природопользованию, а также специалистам из комиссии по экологии ЗакСа.

Фото: Вконтакте/mytndvor