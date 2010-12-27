В Стамбуле может открыться информационный деловой центр Петербурга

Александр Беглов и чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар обсудили дальнейшее сотрудничество.



В 2020 году исполнится 30 лет побратимским связям между Петербургом и Стамбулом. В честь этой даты губернатор Петербурга Александр Беглов предложил создать в турецком городе информационный деловой центр Северной столицы и подписать новое соглашение о сотрудничестве между городами. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Смольного.

В марте следующего года в Петербурге пройдет деловой форум "Санкт-Петербург - Турция", а также запланирована культурно-деловая миссия Петербурга в Стамбул и столицу - Анкару. В свою очередь в городе на Неве будут ожидать мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Губернатор отметил, что на данный момент прорабатывается вопрос об открытии в двух турецких городах туристических офисов Петербурга, что будет способствовать развитию туризма. Также в планах расширение студенческих обменов. В прошлом учебном году в Северной столице обучалось 86 студентов из Турции.

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