  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Стамбуле может открыться информационный деловой центр Петербурга
Сегодня, 20:39
110
nadezhda_sib

В Стамбуле может открыться информационный деловой центр Петербурга

0 0

Александр Беглов и чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар обсудили дальнейшее сотрудничество.


В 2020 году исполнится 30 лет побратимским связям между Петербургом и Стамбулом. В честь этой даты губернатор Петербурга Александр Беглов предложил создать в турецком городе информационный деловой центр Северной столицы и подписать новое соглашение о сотрудничестве между городами. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Смольного. 

В марте следующего года в Петербурге пройдет деловой форум "Санкт-Петербург - Турция", а также запланирована культурно-деловая миссия Петербурга в Стамбул и столицу - Анкару. В свою очередь в городе на Неве будут ожидать мэра Стамбула Экрема Имамоглу. 

Губернатор отметил, что на данный момент прорабатывается вопрос об открытии в  двух турецких городах туристических офисов Петербурга, что будет способствовать развитию туризма. Также в планах расширение студенческих обменов. В прошлом учебном году в Северной столице обучалось 86 студентов из Турции. 

Фото: pixabay.com

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии