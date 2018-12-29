В Сосновом Бору возможно построят специальные зоны для выгула собак

Как показал опрос, "за" проголосовали более 53 %, "против" больше - 30 %.

На очередном собрании совета депутатов обсудят вопрос о создании специальных зон в Сосновом Бору для выгула с животными, в частности речь идет о наших четвероногих друзьях, собаках. На собрании также решат в какой срок будет осуществляться строительство отдельных площадок, какие финансовые затраты затронет данный проект. В планах местного правительства решить вопрос до 1 сентября 2019 года.

Такая инициатива родилась в связи с тем, что по Федеральному закону № 498 ("Об ответственном обращении с животными…" (статья 13, пункт 3 часть 5) "не допускается выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных". Есть и областной норматив, который предусматривает создание площадок для выгула.

Жителей Соснового Бора также спросили, считает ли они создание подобных зон в городе необходимым. Как показал опрос, "за" проголосовали более 53 %, "против" больше - 30 %. Опрос проводился в соцсетях.

Источник: сетевое издание "Mayaksbor"