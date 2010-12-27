В Сочи борются с последствиями ночного ливня и сошедшего селя

В ночь на четверг в Сочи прошел мощный ливень.

В ночь на четверг 25 июля на Сочи обрушился мощный ливень, из-за которого несколько домовладений затопило.

Обильный и мощный ливень прошел в Сочи. Основной удар стихии пришелся на Лазаревский, Центральный и Хостинский районы. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный. Всего в результате были подтоплены 5 домовых владений. Вода на некоторых участках доходила до 30 сантиметров. К утру вода ушла. Никто из людей не пострадал.

Сегодня коммунальные службы борются с последствиями ночного ливня и сошедшего селя. Были мобилизованы силы и средства для проведения работ. Водоканал Сочи направил на место происшествия своих работников и три единицы техники: экскаватор, самосвал КАМАЗ и илосос. Общими усилиями угроза дальнейшего подтопления домов была снята. Работы по расчистке и откачиванию воды в других районах продолжается.

Фото: Instagram/in_sochi