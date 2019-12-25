Комиссия сообщила о 7 новых погибших от COVID-19 в Петербурге

Данные приведены за двое суток.

В среду, 13 мая Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 сообщила о новых смертельных случаях в Петербурге от инфекции.

По данным на 13 мая, погибли пять человек. В больнице Святого Георгия скончались мужчины 71 года и 56 лет и женщина 88 лет. В Боткинской больнице погибла 60-летняя женщина, в Городской многопрофильной больнице № 2 скончался мужчина, которому был 71 год, Отмечается, что у пациентов был ряд хронических заболеваний – сердечно-сосудистая патология и сахарный диабет.

За 12 мая подтверждены еще два случая смерти пациентов. 68-летняя пациентка скончалась в Городской многопрофильной больнице № 2, а в Боткинской больнице умер 71-летний мужчина. У погибших были хронические заболевания, прежде всего гипертоническая болезнь, отмечают в комиссии.

По случаям за два дня основным заболеванием, которое привело к смерти 7 человек, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

Фото: Piter.tv