В Смольном прошла церемония вручения документов на квартиры ветеранам ВОВ

Мероприятия по реализации указа президента РФ стали хорошей традицией

Георгий Полтавченко днем 4 мая вручил документы на квартиры 13 ветеранам Великой Отечественной Войны. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, торжественная церемония вручения прошла в Световом зале Смольного.

По указу президента РФ ветеранам предоставляются отдельные квартиры в новых домах либо субсидии на строительство. Губернатор отметил, что такие церемонии стали хорошей традицией и у города есть возможность оказать помощь людям, которым мы обязаны мирным небом над головой.

В прошлом году на учет были приняты 168 ветеранов. С 2008 года жилищные условия в Петербурге улучшили более 12 тысячам 231 ветерану.

Фото: Администрация СПб