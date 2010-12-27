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В Смольном прошла церемония вручения документов на квартиры ветеранам ВОВ
Сегодня, 15:36
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lesjasap
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В Смольном прошла церемония вручения документов на квартиры ветеранам ВОВ

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Мероприятия по реализации указа президента РФ стали хорошей традицией

Георгий Полтавченко днем 4 мая вручил документы на квартиры 13 ветеранам Великой Отечественной Войны. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, торжественная церемония вручения прошла в Световом зале Смольного.

По указу президента РФ ветеранам предоставляются отдельные квартиры в новых домах либо субсидии на строительство. Губернатор отметил, что такие церемонии стали хорошей традицией и у города есть возможность оказать помощь людям, которым мы обязаны мирным небом над головой.

В прошлом году на учет были приняты 168 ветеранов. С 2008 года жилищные условия в Петербурге улучшили более 12 тысячам 231 ветерану.

Фото: Администрация СПб

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Категории: Новости СПб

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