В Смольном подали иск к подрядчику стадиона "Санкт-Петербурга"

Правительство города подала четыре иска за непогашение авансов, выданных на создание стадиона "Санкт-Петербург".

Комитет по строительству Санкт-Петербурга пытается в судебном порядке вернуть около трех миллиардов рублей с бывшего генерального подрядчика, создававшего стадион "Санкт-Петербург". Компания направила запрос в отношении возмещения непогашенных авансов, выданных "Метрострою". Об этом сообщает прес-служба Арбитражного суда города.

Всего по данным разбирательствам судебная инстанция приняла четыре исковых заявления. Они будут рассмотрены в ходе заседания 5 и 26 сентября, а также 4 октября. Последняя дата слушания еще не назначена. Обвинение считает, что компания-ответчик нарушила сроки погашения авансов по заключенным договорам на завершение строительства спортивной арены на Крестовском острове.

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