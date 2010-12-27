В Сирии открыли архитектурную выставку о сходстве Пальмиры и Петербурга

Древний город был разрушен в 2015 году.

В сирийской столице Дамаск открылась выставка "Две Пальмиры", на которой представлены фотографии Пальмиры и Петербурга. Также российские археологи создадут 3D-модель памятников древнего города, сообщило "ТАСС".

На открытие приехала российская делегация, в которую вошли гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева и руководитель Архитектурной мастерской "АММА" Максим Атаянц.

На экспозиции есть как современные снимки двух городов, так и архивные. 3D модель сделают для того, чтобы запечатлеть нынешнее состояние памятников Пальмиры и затем выработать рекомендации по сохранению и восстановлению объекта культурного наследия, который был разрушен в 2015 году.

С сирийской стороной был подписан ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве по сохранению культурного (археологического) наследия.

Фото: Википедия