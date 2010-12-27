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В Сирии открыли архитектурную выставку о сходстве Пальмиры и Петербурга
Сегодня, 22:55
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nadezhda_sib

В Сирии открыли архитектурную выставку о сходстве Пальмиры и Петербурга

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Древний город был разрушен в 2015 году.

В сирийской столице Дамаск открылась выставка "Две Пальмиры", на которой представлены фотографии Пальмиры и Петербурга. Также российские археологи создадут 3D-модель памятников древнего города, сообщило "ТАСС".

На открытие приехала российская делегация, в которую вошли гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева и руководитель Архитектурной мастерской "АММА" Максим Атаянц.

На экспозиции есть как современные снимки двух городов, так и архивные. 3D модель сделают для того, чтобы запечатлеть нынешнее состояние памятников Пальмиры и затем выработать рекомендации по сохранению и восстановлению объекта культурного наследия, который был разрушен в 2015 году. 

С сирийской стороной был подписан ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве по сохранению культурного (археологического) наследия. 

Фото: Википедия 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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