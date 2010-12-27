В Шушарах угнали тягач стоимостью 6,5 млн рублей

Машина была передана банком в лизинг автотранспортной компании.

В Пушкинском районе угнали тягач за 6,5 млн рублей. Об этом сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие".

Со стоянки у дома 8 по улице Ленина в период с 22 часов 11 февраля до девяти утра 15-го исчез седельный тягач DAF. Об этом правоохранителям Пушкинского района рассказал представитель службы экономической безопасности АО "ВЭБ лизинг". Отмечается, что автомобиль был передан в лизинг ООО "Антранс".

Тягач красного цвета стоит 5,4 миллиона рублей, стоимость полуприцепа составляет чуть более 1,8 миллиона. Общий ущерб составил 6 миллионов 487 848 рублей.

Проводится проверка.