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В Шушарах угнали тягач стоимостью 6,5 млн рублей
Сегодня, 16:48
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TretyakovaS

В Шушарах угнали тягач стоимостью 6,5 млн рублей

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Машина была передана банком в лизинг автотранспортной компании.

В Пушкинском районе угнали тягач за 6,5 млн рублей. Об этом сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие". 

Со стоянки у дома 8 по улице Ленина в период с 22 часов 11 февраля до девяти утра 15-го исчез седельный тягач DAF. Об этом правоохранителям Пушкинского района рассказал представитель службы экономической безопасности АО "ВЭБ лизинг". Отмечается, что автомобиль был передан в лизинг ООО "Антранс". 

Тягач красного цвета стоит 5,4 миллиона рублей, стоимость полуприцепа составляет чуть более 1,8 миллиона. Общий ущерб составил 6 миллионов 487 848 рублей.

Проводится проверка. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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