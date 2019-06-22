В Шушарах ночью горела квартира

В результате происшествия никто не пострадал.

В Шушарах в Вилеровском переулке д.6 в ночь с 21 на 22 июня произошел пожар в жилом доме, сообщил корреспондент Piter.TV. Квартира загорелась около двух часов ночи.

По информации МЧС, в однокомнатной квартире в комнате горела обстановка на площади 7 квадратных метров. Такая же площадь выгорела на балконе.

Пожар был ликвидирован в 04:07. Сведения о пострадавших не поступали. По предварительной информации, жильцов в квартире в этот момент не было дома.

Ранее мы сообщали, что на ЗСД сгорела "Газель" с газовыми баллонами.

Видео: Piter.TV