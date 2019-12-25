В Шушарах 12-летняя демонстративно наглоталась антидепрессантов

Несовершеннолетнюю госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на 8 декабря в полицию Петербурга поступила информация от врачей Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 12-детней девочки с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что вечером 7 декабря девочка, находясь в квартире на Ростовской улице в Шушарах, демонстративно наглоталась антидепрессантов. Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге четырехлетний мальчик проглотил монету.

Фото: pexels.com