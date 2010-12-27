Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Северной столице прошел митинг в защиту парка на Смоленке
Сегодня, 19:40
0
TretyakovaS
1145

В Северной столице прошел митинг в защиту парка на Смоленке

0
 
 

На Васильевском острове прошла экологическая акция против строительства отелей на территории парка на реке Смоленке.

Жители Васильевского острова вышли на экологический митинг в защиту парка на реке Смоленке. К петербуржцам присоединились певица Женя Любич, актер Анвар Либабов и другие. Участники акции встретились возле Наличного моста.

Жители города на Неве требовали запретить строительство на пересечении улицы Кораблестроителей и набережной Смоленки. Также были требования включить территорию в список зеленых насаждений города, перенести строительство отелей в другое место и благоустроить территорию. 

Отметим, что эта акция уже вторая за текущий месяц. На первый митинг вышли около тысячи человек. На данный момент жители продолжают собирать подписи против застройки. 

Фото: ВКонтакте/Парк на Смоленке

Теги:
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

5