В Северной столице прошел митинг в защиту парка на Смоленке

На Васильевском острове прошла экологическая акция против строительства отелей на территории парка на реке Смоленке.

Жители Васильевского острова вышли на экологический митинг в защиту парка на реке Смоленке. К петербуржцам присоединились певица Женя Любич, актер Анвар Либабов и другие. Участники акции встретились возле Наличного моста.

Жители города на Неве требовали запретить строительство на пересечении улицы Кораблестроителей и набережной Смоленки. Также были требования включить территорию в список зеленых насаждений города, перенести строительство отелей в другое место и благоустроить территорию.

Отметим, что эта акция уже вторая за текущий месяц. На первый митинг вышли около тысячи человек. На данный момент жители продолжают собирать подписи против застройки.

Фото: ВКонтакте/Парк на Смоленке