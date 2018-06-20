В Северной столице поселился слон, который хотел стать мухой

В центре Северной столицы уличные художники украсили электрический щиток на пересечении Суворовского проспекта и Заячьего переулка. Они изобразили слона, который хотел стать бабочкой.
О произведении искусства рассказали местные жители. По их словам, всем надоело, что электрощиток постоянно заклеивают рекламой. Они очистили его от нескольких десятков слоев объявлений и старой краски, загрунтовали и оформили рисунком.
Стрит-арт также покрасили антивандальным лаком, сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания". На произведение искусства их вдохновило былое название улицы — Слоновая.
Планируется, что похожим образом украсят шкафы на Тульской улице и Лиговском проспекте.
Фото: ВКонтакте/Центральный район за комфортную среду обитания
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