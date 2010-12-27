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В городе на Неве открыли "Петербург в миниатюре"
Сегодня, 11:51
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Shdaria
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В городе на Неве открыли "Петербург в миниатюре"

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Каждый желающий может создать "Петербург в миниатюре". В Северной столице открылась новая студия пространства "Легко-легко".

В Санкт-Петерюурге в День мецената и благотворителя, состоялось открытие новой керамической студии пространства "Легко-легко", а также презентация уникального проекта "Петербург в миниатюре" команды "Помогать легко". 

"Петербург в миниатюре" ранее можно было увидеть в помещении пространства "Легко-легко" на Пушкарской улице. Однако сейчас проект расширился, в связи с этим потребовалось новое помещение.

В настоящее время в новом здании разместились мастерские прикладного искусства и шоу-рум "Помогать легко". Ежедневно, кроме понедельника и вторника, в атмоферной студии проходят открытые мастер-классы по гончарному искусству, в которых может поучаствовать любой желающий житель и гсоть Петербурга. 

Фото: сайт Петербург в миниатюре

Теги: гончарное искусство , легко легко , новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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