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На Галерном неизвестный поджег авто петербургской компании
Вчера, 12:25
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Rybka123

На Галерном неизвестный поджег авто петербургской компании

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Свидетели заметили неизвестного мужчину, который разбил окно авто и бросил в салон бутылку с зажигательной смесью.

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают неизвестного, поджегшего дорогостоящий автомобиль местной компании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как стало известно, ночью 11 июня в Василеостровском районе горела иномарка "Мерседес Бенц GLS 350D". Пылающее авто заметили около двух часов ночи у дома 5/2 по Галерному проезду. Отмечается, что возгорание произошло не случайно. Свидетели заметили неизвестного мужчину, который разбил окно авто и бросил в салон бутылку с зажигательной смесью.

В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль частично выгорел, сообщили в МВД. Стоимость ущерба составляет 5,8 млн рублей.

Ранее мы писали о пожаре в Колпинском районе, где горел ангар. 

Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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