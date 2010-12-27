В Севастопольской новостройке упал лифт с людьми

Во время ЧП в лифте находилось 3 человека. Названа предварительная версия падения лифта.

Накануне, 23 июля, в Севастополе упал лифт с людьми в новостройке.

ЧП произошло по адресу улица Парковая, 12 в новом доме провалился лифт с 3 людьми. Сообщается, что лифт ехал с 3го этажа и провалился в шахту лифта. В лифте находилась женщина 64 лет, и мужчины 50 и 33 лет. Из 3х человек травмирован один человек, это женщина, жилец новостройки. С травмой ноги она госпитализирована в больницу. Мужчины отделались ссадинами и синяками, госпитализация им не потребовалась.

Следственные органы по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. По предварительным данным, в лифте не сработала автоматика.

Фото: ВК, Юрий Петрук