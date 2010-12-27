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В Сестрорецке схватили двух педофилов, напавших на 7-летнюю и 10-летнюю школьниц
Сегодня, 10:00
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lesjasap
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В Сестрорецке схватили двух педофилов, напавших на 7-летнюю и 10-летнюю школьниц

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Один из преступников является родственником жертв.

В Курортном районе полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в развращении несовершеннолетних девочек. Поводом для изучения материалов дела стало заявление 62-летней петербурженки. По сведениям от пожилой женщины, двое злоумышленников средних лет совершили противоправные действия сексуального характера в отношении младшеклассниц. Жертвами оказались внучки пострадавшей.

Преступление произошло вечером 17 июля на берегу Финского залива. Девочки семи и десяти лет прогуливались около санатория "Дюна", когда на них напали 41-летний и 48-летний педофилы. К ситуации подключился Следственный комитет. По информации от представителей закона, младший из насильников оказался родственником потерпевших.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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