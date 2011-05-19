В Сестрорецке из-за ссоры с мамой третьеклассница сбежала из дома

Позже оперативники нашли третьеклассницу в квартире ее подруги. С девочкой все в порядке.

В воскресенье, 1 августа, стало известно, что в Сестрорецке пропала третьеклассница из-за ссоры с мамой. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 31 августа в полицию обратилась мама 10-летней девочки. Она рассказала, что пропала ее дочь. Известно, что девочка вечером ушла гулять с подругой, через несколько часов третьеклассницу проводили до парадной, но домой девочка не зашла. Последний раз ребенка видели в 20:00 вечера на детской площадке. По словам матери, накануне у них произошла ссора, из-за которой девочка и ушла.

Позже оперативники нашли третьеклассницу в квартире ее подруги в Сестрорецке. С девочкой все в порядке. Она подтвердила, что из-за конфликта с матерью ушла из дома.

Ранее Piter.tv информировал, что спасатели обнаружили пропавшего накануне в Ленобласти мальчика. Поиски 9-летнего ребенка из Мурино завершились.

Фото: pexels