Стоимость государственного контракта на строительство пожарного депо составляет 157 млн рублей.

В Сертолово началось строительство пожарного депо. Депо, в том числе, обеспечит безопасность будущей областной детской больницы.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности ввод в эксплуатацию областной детской больницы будет получен при наличии готового объекта пожарной охраны в этом же населенном пункте. С появлением нового депо норматив времени оперативного реагирования подразделения составит 10 минут. Ближайшая действующая пожарно-спасательная часть находится на расстоянии 10 километров от Сертолово и обслуживает приграничные территории Санкт-Петербурга и Всеволожского района.



Новый объект – депо II типа на 4 машино-выезда, общей площадью 1,5 тыс. кв. метров включает двухэтажное здание депо, два резервуара противопожарного запаса воды, стоянки для легкового и служебного транспорта, 4-х этажную учебную башню, полосу с препятствиями и беговую дорожку с резиновым покрытием. Численность персонала составит 53 человека. В смену будет дежурить 12 специалистов.



Стоимость государственного контракта на строительство пожарного депо составляет 157 млн рублей. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета.

Источник: пресс-служба ЛО