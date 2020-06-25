В Сбере рассказали об интересе бизнеса к кредитам в рупиях

Спрос на кредиты в рупиях исходит со стороны компаний, которые планируют расширение своего бизнеса в Индии.

Сегодня Сбербанк готов рассмотреть такие заявки, заявил журналистам заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов:

Мы уже такой спрос видим, компании обращаются. Это те компании, которые планируют расширять свою деятельность в Индии. С удовольствием такие заявки рассмотрим.

В рамках Петербургского международного экономического форума стало известно, что большинство российских компаний работают с Индией именно через Сбербанк. В первом квартале 2024 года более 60% всех платежей за импорт из Индии в Россию прошли через Сбер. А за первые 4 месяца 2024 года количество открытых счетов корпоративных клиентов увеличилось на две трети. При этом средний чек юридических лиц, получающих обслуживание в индийском филиале Сбера вырос на 14% за год, а команда филиала увеличилась в 4 раза, при этом 90% сотрудников составили граждане Индии.