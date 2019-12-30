В Саратовской области полицейские спасли заблокированного в затонувшей машине мужчину

Машина практически полностью ушла под лед. Заблокированный водитель сумел позвонить в службу спасения.

В Саратовской области полицейские спасли мужчину, который провел в провалившейся под лед машине 1,5 часа.

В Саратовской области мужчина на автомобиле провалился под лед. При этом его заблокировало в машине, и он не смог самостоятельно выбраться. Водитель смог позвонить по номеру "112", и на помощь первыми откликнулись два сотрудника МВД Сергей Загороднев и Александр Тараканов.

Полицейские не сразу обнаружили машину, автомобиль практически полностью ушел под лед, а белый цвет машины сливался со снегом. Но вскоре сотрудники ДПС увидели свет фар сквозь лед. Мужчину извлекли из утонувшей машины, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Видео: МВД МЕДИА