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В Саратовской области полицейские спасли заблокированного в затонувшей машине мужчину

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Машина практически полностью ушла под лед. Заблокированный водитель сумел позвонить в службу спасения.

В Саратовской области полицейские спасли мужчину, который провел в провалившейся под лед машине 1,5 часа.

В Саратовской области мужчина на автомобиле провалился под лед. При этом его заблокировало в машине, и он не смог самостоятельно выбраться. Водитель смог позвонить  по номеру "112", и на помощь первыми откликнулись два сотрудника МВД Сергей Загороднев и Александр Тараканов. 

Полицейские не сразу обнаружили машину, автомобиль практически полностью ушел под лед, а белый цвет машины сливался со снегом. Но вскоре сотрудники ДПС увидели свет фар сквозь лед. Мужчину извлекли из утонувшей машины, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Видео: МВД МЕДИА

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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