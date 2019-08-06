В Саратове рабочие уронили с крыши болгарку на голову 2-летней девочке

В Саратове рабочие чинившие крышу травмировали 2-летнего ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
По версии следствия, ЧП произошло днем 2 августа в районе школы № 2 города Саратова. Рядом со школой проходила женщина и катила впереди себя на велосипеде 2-летнюю девочку. У рабочих, чинивших крышу, упала вниз болгарка. Тяжелый инструмент угодил в голову ребенку. Девочку срочно госпитализировали в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Характер нанесенной травмы не уточняется.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Проводятся допросы сотрудников и руководства организации, проводившей строительно-ремонтные работы, персонала школы. Истребованы необходимые документы.
СУ СК РФ по Саратовской области
Расследование уголовного дела продолжается.
Видео и фото: СУ СК РФ по Саратовской области
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