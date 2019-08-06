В Саратове рабочие уронили с крыши болгарку на голову 2-летней девочке

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения, где видно как болгарка падает на голову маленькому ребенку.

В Саратове рабочие чинившие крышу травмировали 2-летнего ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По версии следствия, ЧП произошло днем 2 августа в районе школы № 2 города Саратова. Рядом со школой проходила женщина и катила впереди себя на велосипеде 2-летнюю девочку. У рабочих, чинивших крышу, упала вниз болгарка. Тяжелый инструмент угодил в голову ребенку. Девочку срочно госпитализировали в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Характер нанесенной травмы не уточняется.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Проводятся допросы сотрудников и руководства организации, проводившей строительно-ремонтные работы, персонала школы. Истребованы необходимые документы. СУ СК РФ по Саратовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео и фото: СУ СК РФ по Саратовской области