Ведущие творческие коллективы страны представили свои спектакли по самым известным пьесам классика.

В Петербурге завершился первый всероссийский театральный фестиваль "Вперед к Островскому!", в рамках которого ведущие творческие коллективы страны представили свои спектакли по самым известным пьесам классика ("Гроза", "На всякого мудреца довольно простоты", "Доходное место" и другие. Фестиваль прошел с 9 по 20 декабря.

Название фестиваля выбрано неслучайно и идет от знаменитого лозунга Луначарского "Назад к Островскому!". Организаторы решили переформулировать фразу, чтобы она звучала, как призыв сохранить в будущем классический психологический театр.

Фестивалем мы хотим представить в Петербурге то, что называется русской театральной провинцией, где сегодня живут и работают настоящие таланты. В первую очередь, формируя программу, мы ориентировались на те постановки, которые пользуются успехом в регионах, опирались на реноме театра, имена режиссеров-постановщиков. Рад, что все, к кому мы обратились, смогли представить в Петербурге свои спектакли. Фестиваль состоялся. рассказал руководитель фестиваля, генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб

Все постановки фестиваля получили высокую оценку зрителей.

Первый фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры России, комитета по культуре города. Спектакли проходили на сцене театра "Балтийский дом" и на сцене театра "На Литейном".

Фото: пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"