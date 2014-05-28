В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали хулигана, умышленно повредившего чужое имущество

Задержанный привлекался к уголовной ответственности неоднократно.

В четверг, 18 ноября, около половины шестого утра сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району задержали нетрезвого гражданина, разбившего стекло входной двери торгово-развлекательного комплекса на проспекте Большевиков.

Персонал обратился в полицию и сообщил, что хулиган бросил в закрытую стеклянную входную дверь здания металлическую мусорную урну, тем самым разбив стекло. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нарушителя возле указанного ТК, когда он пытался скрыться с места.

Дебошира передали сотрудникам 23 отдела полиции. Отмечается, что он был неоднократно судим.

Фото: Piter.tv