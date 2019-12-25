В Петербурге сотрудники Росгвардии обнаружили похищенную иномарку

Чтобы найти машину, был объявлен план "Перехват".

Около восьми часов утра в четверг, 24 февраля, сотрудники Росгвардии обнаружили около детского сада на улице Савушкина в Приморском районе угнанный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и области.

Сотрудники прибыли на сигнал кнопки тревожной сигнализации, которую нажал сотрудник детсада. Росгвардейцы обнаружили брошенный открытый автомобиль Daewoo Nexia, который мешал проходу на территорию. Оказалось, что ближе к утру эту машину угнали около одного из домов на Школьной улице, после чего был введен план "Перехват".

Информацию передали в полицию.

Фото: Piter.tv