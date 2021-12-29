Сотрудники транспортной полиции Петербурга раскрыли кражу в пассажирском поезде

Потерпевший заявил, что у него украли брендовые наушники и мобильный гаджет.

К сотрудникам транспортной полиции Витебского вокзала обратился 34-летний мужчина и сообщил, что у него в поезде украли наушники и телефон. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина уснул в поезде сообщением "Рогавка – Санкт-Петербург", а когда проснулся, увидел, что пропали вещи. Полицейские, проведя оперативные мероприятия, изобличили и задержали похитителя. Им оказался 54-летний житель города Пушкин.

В результате проверки установлено, что выходя из вагона поезда, злоумышленник заметил рядом со спящим пассажиром мобильный телефон с беспроводными наушниками. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он присвоил чужое имущество себе.

Ущерб оценен в 35 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигуранта отпустили по подписке о невыезде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: Piter.tv