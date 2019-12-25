Сотрудницу районного управления полиции Петербурга обвинили в мошенничестве

Следствие выясняет, кто были ее подельниками.

Сотруднице петербургской полиции предъявили обвинение в мошенничестве, соответствующее уголовное дело расследует следственный отдел по Кировскому району ГСУ СК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе следкома.

Известно, что фигурантом дела стала 42-летняя помощница начальника УМВД по Кировскому району. Следствие полагает, что обвиняемая вместе с не установленными пока сотрудниками районного управления, с марта 2019 года по июль 2020 года присвоила банковские карты федеральных гражданских служащих. Женщина знала, что эти служащие не исполняли свои обязанности, однако в бухгалтерию поступали документы и табеля, в которых те же сотрудники якобы появлялись на своих рабочих местах. Впоследствии на основе поданных подложных документов упомянутым служащим выплачивали зарплату, а ее присваивала себе преступная компания. Всего соучастники успели похитить около 850 тысяч рублей и распорядились деньгами по своему усмотрению.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего и устанавливает подельников обвиняемой сотрудницы.

Также мы писали, что бывшего бухгалтера ТСЖ осудят за кражу 1,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV