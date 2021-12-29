В Петербурге росгвардейцы задержали двух рецидивистов-воров

Мужчины похитил товары общей стоимостью более 58 тыс. рублей.

Накануне, 10 января, сотрудники отделов вневедомственной охраны по Невскому и Фрунзенскому районам Петербурга задержали двух ранее неоднократно судимых граждан, которые из магазинов на улицах Коллонтай и Бухарестской похитили товары общей стоимостью более 58 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Так, в 18:40 в строительном гипермаркете в Невском районе сработал сигнал "тревога". Прибывшие сотрудники росгвардии задержали посетителя магазина, который похитил электроинструмент стоимостью 39 800 рублей. Оказалось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

Немного позднее, в 21:44 кнопкой тревожной сигнализации воспользовался персонал гипермаркета во Фрунзенском районе. Там росгвардейцы задержали ранее судимого за кражи жителя Пскова, который через зону касс самообслуживания без оплаты провез в тележке различные товары стоимостью 18 700 рублей.

Фото: Piter.tv