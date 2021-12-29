В Петербурге росгвардейцы задержали двух магазинных воров

Злоумышленники похитили товаров на 14 тыс. рублей.

Накануне сотрудники отделов вневедомственной охраны по Московскому и Центральному районам Петербурга задержали двух злоумышленников, которые из магазинов на Пулковском шоссе и Фурштатской улице похитили товары общей стоимостью 14000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Первый эпизод произошел в 12 часов дня: росгвардейцы прибыли по сигналу "тревога" к сетевому гипермаркету товаров для дома, дачи и ремонта в Московском районе, задержали посетительницу магазина, которая без оплаты пронесла через кассу несколько саженцев пионов на 4 тыс. рублей. Женщину доставили в отдел полиции.

Ближе к восьми часам вечера тревожная сигнализация сработала на Фурштатской улице. Там был задержан мужчина, который, по заявлению работников и по данным с камер видеонаблюдения, 7 февраля похитил из указанного магазина алкогольную продукцию стоимостью 10 тыс. рублей. Мужчину также задержали.

Фото: Piter.tv