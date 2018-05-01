В Санкт-Петербурге прошел пивной фестиваль Craft Event

В фестивале приняли участие почти 50 пивоваров из разных стран. В социальных сетях гости фестиваля поделились фото и видео с праздника пива.

Накануне, 30 апреля, в Северной столице прошел пивной фестиваль Craft Event.

В фестивале приняли участие более 50 пивоваров из разных стран. Состоялся он в "Artplay", на Красногвардейской площади. Пивовары из Финляндии, Шотландии, Прибалтики и конечно из Российских городов порадовали и удивили гостей вкусными напитками. Кроме пива разных сортов были и другие интересные и необычные напитки.

"Я попробовала огурец с дыней, соленое пиво из брусники, банановое и малиновое пиво", - написал один из гостей фестиваля. Гости фестиваля отметили, что кроме вкусных напитков, было много веселья и хорошей музыки от The Hatters.

В ходе фестиваля были и мастер-классы, лекции, конкурсы. В социальных сетях появились фото и видео с этого мероприятия, от которого у людей осталось множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Видео: Instagram/ stolbovden

Фото: makedonskayama, headshot_krosh, les.valentina